Dalle immagini sono evidenti i disagi causati dalla pioggia: “Sei mesi di prova sono scaduti e il comune deve prendere dei provvedimenti, i cittadini sono esasperati sia per la raccolta dei rifiuti e, adesso, anche per le caditoie, il servizio deve essere efficiente e garantito tutti i giorni, sia quando piove che quando devono essere raccolti i rifiuti. Mi arrivano decine di segnalazioni”.

Se è vero che la pulizia spetta alla ditta appaltatrice, il comune ha, però, il compito e l’obbligo di far rispettare il capitolato d’appalto perché questa ha fatto una proposta tecnica e in base ad essa ha vinto la gara. Poco stanno rispettando, non è possibile che non si possa camminare perché le strade sono allagate”.

L’acqua non defluisce e le strade diventato dei laghi impercorribili a piedi: la causa sarebbe da attribuire “alle caditoie mal pulite” che non riescono a raccogliere celermente l’acqua piovana.

Capoterra – Poche ore di pioggia e le caditoie vanno in tilt, via Linosa e l’intero quartiere allagato. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Siamo da un’emergenza all’altra”.

