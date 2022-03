Capoterra: pista ciclabile e pedonale a ridosso del mare e spazi per sport, socialità e gioco

Capoterra, una pista ciclabile e una pedonale a ridosso del mare e spazi per lo sport, per la socialità e per il gioco: ecco il progetto della “Riqualificazione e valorizzazione del sistema costiero”.

Un unico obiettivo, ossia quello di valorizzare il litorale sia per i capoterresi che per i tanti turisti che ogni anno scelgono questa meta per gite e vacanze: il progetto, presentato con il Piano PNRR, soddisfa un pò a tutti, insomma. L’intervento prevede la ristrutturazione e riorganizzazione della viabilità, sia quella principale che secondaria, la realizzazione di una pista ciclabile con, adiacente, una pista pedonale e degli spazi di diversa natura che variano dallo sport, alla socialità senza trascurare il gioco per i più piccoli. Particolare attenzione, come comunicato dal comune, viene posta sul potenziamento del verde lungo il litorale con lo scopo di valorizzare e migliorare la qualità dell’ambiente urbano e naturale: una rete di percorsi, quindi, in grado di ricucire luoghi naturalistici con il tessuto urbano.

Non solo: tutti gli interventi, infatti, sono orientati verso l’utilizzo di soluzioni sostenibili e ecocompatibili mirate alla salvaguardia degli equilibri idraulici e geomorfologici del paesaggio costiero.

Le opere proposte hanno l’intento di garantire una buona qualità di vita lungo tutto il corso dell’anno e di favorire la fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini dell’area metropolitana.