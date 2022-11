L’Istituto Sergio Atzeni quest’anno ha dedicato la giornata alla macchia mediterranea. Nelle sedi di via Trento e via Veneto si è riunita una rappresentanza delle classi dell’Istituto, che con l’ente regionale F.O.R.E.S.T.A.S. della Regione Sardegna ha piantato 150 arbusti tra Lentisco, Mirto, Fillirea, Corbezzolo, Ginestra e Rosmarino nel giardino della scuola.

“Celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi significa non solo attivare la promozione e la valorizzazione dell’ambiente naturale ma rendere consapevoli del paesaggio che ci circonda, conoscerlo, preservarlo, contribuire attivamente alla tutela” spiega Donatella Dessì, assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura.

“È stato molto bello e significativo collaborare con la scuola; credo fermamente che queste importanti iniziative debbano essere sostenute per incoraggiare gli alunni alla cura del bene comune”.

