Capoterra, passione e divertimento nella prima pista di pattinaggio

Si pattina con passione e divertimento nella prima pista dedicata a questa disciplina sportiva in città: la nuova iniziativa, inaugurata due mesi fa, rafforza la volontà di promuovere lo sport e offrire la possibilità ai cittadini di poter scegliere tra numerose discipline. L’assessore Giovanni Montis: “Siamo molto felici perché lo sport sta decollando: per l’hokey è la prima volta a Capoterra”.

Fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau per offrire ai cittadini, non solo locali, un’ampia scelta degli sport da praticare nel territorio, l’idea ha subito trovato un riscontro positivo da parte di chi si diletta sui pattini.

Eugenio Capra allenatore capo dell’associazione regionale che si occupa del pattinaggio: “Abbiamo avuto la possibilità di ottenere la pista grazie all’interesse e alla volontà dell’assessore Montis e per promuoverla abbiamo pensato ad una iniziativa che che consiste nell’accogliere chiunque volesse avvicinarsi a questa disciplina di pattinare anche liberamente e gratuitamente nella pista”. Dalla prossima settimana cominciano i corsi di pattinaggio di base, hockey in line e corsi famiglia in cui genitori e figli potranno pattinare insieme. La pista è molto confortevole, manca solo l’impianto di illuminazione che, a breve, l’amministrazione comunale realizzerà.