Capoterra, nominata la nuova giunta che guiderà la città

Scontro aperto in maggioranza dopo le discrepanze che hanno portato alla rottura per mancanza di fiducia da parte del sindaco Garau verso alcuni esponenti che hanno esitato un po’ troppo ad appoggiare la sfiducia nei confronti del presidente del consiglio Piano. Uno strappo che ha avuto come conseguenza, anche “se dolorosissima”, ha espresso Garau, la disfatta della prima giunta ma che ha segnato “non la fine ma un nuovo inizio”. Ecco quindi gli assessori che affiancheranno Garau: Silvia Sorgia, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, coesione territoriale, patrimonio, ambiente e servizi tecnologici. Donatella Dessì mantiene le deleghe alla pubblica istruzione, cultura, pari opportunità, tradizioni e lingua sarda e politiche giovanili come Giovanni Montis riconfermato assessore allo sport e allo spettacolo.