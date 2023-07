Capoterra, mare garantito anche ai cani: dog beach tutta nuova a Maramura

Capoterra – Novità per gli amici a quattro zampe, potranno andare al mare con i loro padroni: individuata la dog beach in località Maramura. Un’ordinanza appena firmata dal sindaco Beniamino Garau che ora consente anche ai cani di trascorrere qualche ora di gioco tra tuffi in mare e corse sulla sabbia.

La novità è stata adottata anche perché “nella stagione estiva si intensificano i fenomeni dell’abbandono di animali domestici anche come conseguenza ai divieti ed alle limitazioni, relativi alla circolazione ed accoglienza degli animali presso le strutture pubbliche, alberghi, stabilimenti ecc. soprattutto nelle zone turistiche” si legge nella nota. La legge condanna gli atti di crudeltà verso gli animali ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza con l’uomo.

Durante la stagione balneare estiva è vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione di alcune categorie di cani da salvataggio o cani guida per non vedenti, dalle ore 8 del mattino alle 20 della sera e il limite serale è anticipato, rispettivamente, alle ore 19 dal 1 settembre ed alle 18 dal 1° ottobre.

Nel piano di gestione del litorale di Capoterra è prevista da parte del gestore dei servizi di pulizia e mantenimento della spiaggia, la società Teknoservice, l’allestimento di un’apposita area da destinare all’accesso e stazionamento dei cani dalle ore 8 alle 20 purchè accompagnati dai loro padroni e secondo determinate prescrizioni. È stata così individuata presso il litorale del Lido di Maddalena in località Maramura, prospiciente l’area di proprieta ANAS, un tratto di spiaggia libera dove consentire l’accesso al cani accompagnati dai loro proprietari, della lunghezza di 20 metri con profondità di 15 metri e rispetto di 6 metri dalla battigia, appositamente delimitati e individuabili attraverso cartelli indicativi. L’area cani sarà utilizzabile dal 12 luglio al 30 settembre e per i quattro zampe e i loro padroni poche e semplici regole da rispettare come sostare obbligatoriamente ed esclusivamente nell’area delimitata e segnalata con appositi, potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina ed i cani clinicamente sani, non potranno accedere le femmine durante la fase estrale (calore), i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall’animale stesso, l’uso del guinzaglio e della museruola a permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici. E ancora:

gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati dati e il numero di telefono del proprietario, il tutto finalizzato alla immediata identificazione e ricerca dello stesso proprietario in caso di fuga o smarrimento dell’animale. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore.