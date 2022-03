Capoterra, Maddalena spiaggia si fa bella: dalla prossima stagione estiva più servizi e sicurezza nel litorale

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Capoterra, Maddalena spiaggia si fa bella: dalla prossima stagione estiva più servizi e sicurezza per chi usufruirà del litorale. I parcheggi saranno gestiti e sorvegliati, nuove docce e servizi igienici e corsie dedicate ai diversamente abili.Novità in arrivo per i tanti bagnanti che ogni estate scelgono la spiaggia di Capoterra: l’amministrazione comunale ha deciso di dare in gestione l’area parcheggio, i costi saranno calmierati soprattutto per i residenti, si parla di pochi euro, in cambio di servizi ben organizzati per il pubblico.“Questa idea era presente già due legislature fa, la precedente amministrazione ha sospeso l’iniziativa – spiega il consigliere di maggioranza Gigi Frau – l’obiettivo è quello di garantire dei servizi importanti”. Nessun introito per il comune: “Pensiamo solo di dare un servizio adeguato ai tempi con le dovute tutele e garanzie ai fruitori e agli eventuali lavoratori”.Ecco le novità in arrivo: la gestione dell’ infopoint, il ripristino delle docce e dei servizi igienici. “Il nostro obiettivo è anche quello di realizzare delle corsie per i disabili”.I parcheggi ovviamente saranno custoditi: più sicurezza, quindi, per i bagnanti.