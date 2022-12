Capoterra: “La maggioranza non è in bilico, portiamo avanti il nostro programma”

“La maggioranza non è in bilico, anzi: siamo coesi più che mai e portiamo avanti il nostro programma con successo”. Il primo cittadino Beniamino Garau precisa il percorso proficuo della sua amministrazione dopo i disappunti discussi, e già risolti, durante l’ultimo consiglio comunale e aggiunge: “Il numero legale non è stato raggiunto solo perché alcuni membri della maggioranza, per impegni improrogabili, dopo tre ore di seduta hanno lasciato il Comune”. Una osservazione dura e precisa per quanto riguarda la minoranza invece: “Loro hanno abbandonato il consiglio venendo meno alle responsabilità che si sono presi nei confronti dei cittadini”.

Insomma, meno chiacchere e più lavoro, questo è il sunto del discorso rivolto all’opposizione che, in più occasioni, non ha perso l’occasione per puntualizzare ciò che, a loro dire, non andrebbe proprio bene nel territorio capoterrese. Il sindaco Garau aggiunge anche che a gennaio ci saranno importanti novità per quanto riguarda la cittadina.