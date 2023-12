Capoterra, istituita la "Giornata dei diciottenni"

Istituita la “Giornata dei diciottenni”, verranno proclamati giovani responsabili dal sindaco Beniamino Garau e riceveranno un piccolo omaggio. A seguire festa per tutti i giovani. Appuntamento il 30 dicembre, ore 19, in piazza Liori, l’idea è nata da Silvia Cabras: “Ho presentato alla Giunta la

Proposta di istituire la giornata dei diciottenni, iniziando da quest’anno.

È stata accolta e votata all’unanimità”. Un modo per far emergere il potere delle nuove generazioni, quelle in fase di sviluppo e che costituiscono il futuro di tutti: “I nostri ragazzi vanno valorizzati, apprezzati e stimati.

L’Accaduto drammatico di qualche giorno fa, del quale mi sto occupando come presidente della commissione politiche sociali, non può appannare il bello che ancora tanti ragazzi possiedono”.