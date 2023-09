Capoterra, inquilino moroso viene sfrattato e distrugge la casa prima di andarsene

Immagini pubblicate da un noto amministratore di condominio che hanno fatto subito il giro del web: tanti i commenti di solidarietà nei confronti delle persone offese e altrettanti che condannano duramente chi ha compiuto questo scempio. Reperire un alloggio in affitto è diventato quasi come centrare un terno al lotto: sono sempre di meno le case e gli appartamenti concessi a tempo determinato anche se gli immobili disabitati abbondano. Non esiste un territorio dove la richiesta è ben superiore all’offerta e i prezzi? Quasi inaccessibili: centinaia di euro da sborsare anche per poche decine di metri quadri abitabili. Un’utopia, insomma, la problematica degli affitti è sempre attuale e molto spesso, purtroppo, accade che chi ha fortuna di pagare un canone mensile per avere in prestito un alloggio non salda l’onere dovuto e, addirittura, come in questo caso, distrugge tutto ciò che può. “Un inquilino sfrattato per lunga morosità mi consegna oggi il locale, alla presenza degli Avvocati e del mio Consulente Tecnico. Io mi tengo un impassibile sorriso perché me l’aspettavo e sono abituato a divertirmi con problemi anche più impegnativi, e sono strutturato per scaricare i costi e presentare il conto. Lui non ha capito che i dispetti non si usano più, e come un bambino ha fatto un danno a se stesso e alla sua famiglia” ha scritto pubblicamente l’amministratore. Tanti i commenti, impossibile non notare il grande danno economico alla casa: “Questo non è un inquilino. È un delinquente. Si può anche essere impediti a pagare un affitto. Per mille motivi: necessità familiari, di salute, per mancanza di soldi, per difficoltà lavorative. Mai e poi mai si devono comunque distruggere le proprietà altrui, anche se in momenti di collera il proprietario dell immobile ha momenti d’inquietudine o vuol fare valere il proprio diritto di proprietà. Chi si comporta in questa maniera fa male a sé stesso ed anche a tutti coloro che, onestamente, cercano casa in affitto”.