Ieri a Capoterra, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un trentottenne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico. La misura è stata adottata in ottemperanza ad un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, trasmesso poche ore prima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Dovrà inoltre ottemperare al pagamento di una multa di 18.000 euro. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione dove resterà in regime di detenzione domiciliare. L’uomo era considerato il capo degli spacciatori di Via Tevere operante fra il quartiere cagliaritano di San Michele sino alla Marina.

L'articolo Capoterra, in arresto il boss degli spacciatori di San Michele a Cagliari proviene da Casteddu On line.