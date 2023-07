Capoterra, il palco grandi eventi prende forma

Il palco grandi eventi permanente in Piazza Liori prende forma: spettacoli, concerti e manifestazioni potranno svolgersi in una location immersa nel verde e in grado di ospitare migliaia di persone. Il sindaco Beniamino Garau: “La nostra amministrazione ha programmato e dato vita a quella che sarà una nuova piazza in grado di ospitare persone di qualsiasi età e in totale sicurezza”. Una novità annunciata già da tempo e che ora prende vita al fine di consolidare sempre più la vocazione turistica della cittadina e offrire un nuovo polo attrattivo sia per i residenti che per i turisti.

“Il palco sarà in grado di ospitare artisti di qualsiasi genere per far godere di arte, musica e divertimento tutti voi. La parte retrostante la piazza, verra abbellita con un polmone verde, indispensabile in una città a misura d’uomo e di famiglia”.