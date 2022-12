Capoterra, il caos rifiuti nella città del sindaco Garau: “Provate a chiedere per gli ingombranti…”

Capoterra – Ancora caos rifiuti nella cittadina del Sud Sardegna, questa volta i problemi sorgono con il ritiro degli ingombranti. A segnalare la situazione è il consigliere Silvano Corda: “Al centralino risponde quasi mai nessuno, uno dei tanti disservizi è proprio quello del numero verde che dovrebbe eliminare le inefficienze”. Non mancano le lamentele da parte dei residenti che Corda raccoglie ed espone al fine di poter aiutare a risolvere la situazione. “È difficilissimo ottenere una risposta dal numero verde dedicato al servizio e, quando si riesce e si ottiene l’appuntamento, molti cittadini si lamentano che può accadere che non ritirino gli ingombranti. Insomma, il servizio non funziona come dovrebbe e le persone sono furiose per questi disagi”. Molti interventi su questa tematica sono già stati fatti: tra mastelli, rifiuti non ritirati, materassi e divani che stazionano in strada e sui marciapiedi per diverso tempo e il centralino che non sempre è disponibile, le proteste sono quasi all’ordine del giorno.