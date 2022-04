Capoterra, i volontari ripuliscono La Maddalena spiaggia, l’assessore all’ambiente Gaetano Crocco: “Abbiamo raccolto una trentina di sacchi, tra scout e volontari eravamo circa 30 persone. Sul litorale c’erano cicche, lattine, plastica, addirittura nasse da pesca e pezzi di rete”. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti quella che si è tenuta sabato, organizzata dal comune e dai gruppi scout “La Quercia” di Capoterra 1, “Indomito” di Cagliari 6 insieme all’associazione culturale “Codice segreto”. “È stata una bellissima iniziativa – spiega Crocco – quando sono venuti in ufficio, nonostante le poche ore di preavviso, siamo riusciti ad organizzare l’evento. Nei loro occhi si leggeva l’entusiasmo e la gratificazione”. Non si esclude “il bis”: “Accogliamo altre iniziative per tutelare l’ambiente. Molto felice nel vedere così tanti giovani, collaborare per una giusta causa quale è l’ambiente e la sua tutela perché sono loro il nostro futuro”.

