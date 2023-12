Capoterra, i fondi raccolti per salvare Grigione sono stati destinati per le cure di Fiocco

I fondi raccolti per salvare Grigione sono stati destinati per le cure di Fiocco: nuova emergenza per un felino in difficoltà e le volontarie entrano in azione anche questa volta. È stato rinvenuto ieri in mezzo alla strada in via Vittorio Emanuele da una passante che non si è voltata ma lo ha raccolto, prima lo ha portato a casa e poi in clinica. Ha 5 mesi, trauma cranico e mandibola rotta, segue di poche ore il recupero di un altro gatto, purtroppo in seguito deceduto, avvelenato, per il quale sono stati raccolti oltre 500 euro. La solidarietà e la sensibilità nei confronti degli animali permette, quindi, di tentare il tutto per tutto al fine di strappare alla morte un altro felino. “Eccolo Fiocco, così è stato chiamato da Stefania Porcu che sarà ben lieta di adottarlo appena si sarà rimesso in forma. Si spera possa rimettersi al più presto, grazie di cuore a chi lo ha portato in clinica” comunica la volontaria Betty che, insieme ad Amber e a tante altre persone si sono prodigate per Grigione e ora per Fiocco.