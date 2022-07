Capoterra, i familiari annunciano la scomparsa della propria madre e nonna Ada Del Conte

Con affetto i familiari annunciano la scomparsa della propria madre e nonna,

Ada Del Conte

Ringraziandola per l’amore ricevuto, per la fede in Gesù Cristo trasmessa e per gli insegnamenti di vita.

Grazie mamma.

I funerali avranno luogo lunedì 4 Luglio alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Francesco in Capoterra.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari