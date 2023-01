Capoterra ha la sua pista di pattinaggio

Capoterra ha la sua pista di pattinaggio: nuova iniziativa in città che rafforza la volontà di promuovere lo sport e offrire la possibilità ai cittadini di poter scegliere tra numerose discipline. L’assessore Giovanni Montis: “Siamo molto felici perché lo sport sta decollando: per l’hokey è la prima volta a Capoterra.

A breve saranno disponibili corsi di pattinaggio in linea per bambini, ragazzi e adulti che potranno imparare a giocare a hockey in line con la asd Lobsters Sardinia In line.

Intanto verranno organizzate delle giornate in cui si potrà pattinare liberamente”.

Si inizia oggi, nel parco Su Suergiu in via Serafini, dalle 10 alle 13 con gli istruttori che collaborano anche con il progetto “Sport a scuola”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per valorizzare, promuovere e invogliare anche i bambini a praticare una disciplina sportiva.

Eugenio Cabras allenatore capo dell’associazione regionale che si occupa del pattinaggio: “Abbiamo avuto la possibilità di ottenere la pista grazie all’interesse e alla volontà dell’assessore Montis e per promuoverla abbiamo pensato ad una iniziativa che che consiste nell’accogliere chiunque volesse avvicinarsi a questa disciplina di pattinare anche liberamente e gratuitamente nella pista”.

Corsi, insomma, per tutti coloro che vorranno imparare a pattinare e poter svolgere questa interessante disciplina in un luogo sicuro e privo di insidie.

(Foto: Momu)