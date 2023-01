Guerra contro il mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani in città: il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda passa all’attacco contro la ditta appaltatrice che ha il compito di gestire la raccolta differenziata e presenta un “esposto-denuncia” alla Procura di Cagliari.

Da mesi Corda raccoglie e segnala le problematiche legate alla gestione dei rifiuti. A suo dire molto spesso capiterebbe che il pattume differenziato non venga idoneamente ritirato e, dopo numerosi avvertimenti, ha deciso di adoperare le maniere forti chiedendo il supporto delle istituzioni affinché si proceda a ogni verifica sul caso.

“Io voglio Capoterra pulita, come prevede la proposta tecnica della ditta che ha presentato l’appalto e che deve rispettare” specifica Corda”. “L’amministrazione ha l’obbligo e il compito di tutelare i cittadini altrimenti è complice di chi crea questo malessere”.

Un attacco alla ditta appaltatrice, insomma, che, sembrerebbe, non rispettare proprio i patti.

“Dopo i vari esposti dei giorni scorsi, mi vedo costretto a presentare presso la Procura della Repubblica di Cagliari un’esposto-denuncia affinché la stessa Procura possa verificare la sussistenza di reati nei fatti citati nei vari esposti relativi al mancato ritiro dei rifiuti dal mese di luglio in poi. I gravi disagi, subiti dai capoterresi – si legge nella nota – e dai tanti turisti presenti nella stagione estiva riguardano il mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani, colpiscono drammaticamente l’immagine turistica economica della nostra comunità sotto gli occhi di tutti. Sono mesi che denuncio questi disservizi ora basta”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail