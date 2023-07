Capoterra, grande successo per l'iniziativa del "Carrello Solidale"

Intrapresa dal Gruppo Giovani Sardisti di Capoterra, l’iniziativa, che si è svolta ieri, ha il fine di regalare un po’ di serenità per i giorni di ferragosto a chi, per vari motivi, non attraversa un semplice periodo. L’iniziativa benefica ha superato 10 carrelli di spesa raccolta, i punti vendita coinvolti hanno giocato un ruolo fondamentale nell’accogliere le donazioni. “Il Segretario Cittadino del Gruppo Giovani Sardisti di Capoterra, Michele Porcu, si è mostrato soddisfatto per gli obiettivi raggiunti, commentando: “Un risultato ancora una volta incredibile, per niente scontato vista la stagione estiva. Grazie ai cittadini di Capoterra che hanno contribuito con cuore e generosità, dimostrando il vero spirito di solidarietà e comunità. Un ringraziamento speciale va ai punti vendita che hanno offerto il loro prezioso spazio per la raccolta delle donazioni. Ora ci impegneremo insieme all’associazione Capoterra 2.0, nei prossimi giorni a distribuire gli alimenti alle famiglie bisognose in vista di ferragosto e poi ci prenderemo una pausa per ripartire più carichi di entusiasmo a settembre.”