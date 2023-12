Capoterra, gara di solidarietà per salvare un gatto trovato moribondo in mezzo alla strada: addio a Grigione

Capoterra – Gara di solidarietà per salvare un gatto trovato moribondo in mezzo alla strada: oltre 500 euro i fondi raccolti, il micio, purtroppo, è deceduto dopo due giorni di agonia, è stato avvelenato. Una triste storia che mette, però, in evidenza la grande sensibilità che, sempre più, si mostra nei confronti del benessere animale: qualche giorno fa è stato recuperato un felino dalla strada, agonizzante. Senza esitare, è stato immediatamente portato in una clinica veterinaria. Tante le spese da sostenere e così, tramite social, è stato lanciato un appello dalle volontarie Amber e Betty. In poco tempo sono state raccolte diverse centinaia di euro sino a ieri quando è stato chiesto lo stop alle donazioni: Grigione purtroppo non ce l’ha fatta.

“È stato confermato l’avvelenamento” comunicano le volontarie che hanno mostrato pubblicamente le fatture totali per le cure e la permanenza in clinica. In tutto abbiamo speso 230 euro e le donazioni sono invece arrivate ad un totale di 522,31 euro. In primo luogo ci tengo a ringraziare tutti per l’aiuto, il supporto e i pensieri rivolti a questo adorabile micio. Per coprire le spese di 230 euro è stato necessario investire il 44,04% delle donazioni. Domani provvederò a restituire a ciascuno di voi l’importo non utilizzato della sua donazione pari al 55.96% di quanto donato”. Oltre al dispiacere nell’apprendere che il felino non è sopravvissuto, c’è chi “niente vuole indietro.

Tieni pure l’importo per qualche altro micio che necessita di supporto.

Grazie per quello che hai fatto per Grigione” si legge tra i tanti commenti.