Capoterra, Frutti d’Oro passa al Comune: “Ora noi abitanti oltre le parole vogliamo i fatti”

Strade colabrodo a Frutti d’Oro, ma d’ora in poi si occuperà il comune della manutenzione del territorio: acquisizione a titolo gratuito dell’impianto di illuminazione pubblica e delle strade private all’interno della lottizzazione. “Un primo passo importante – spiega il sindaco Beniamino Garau – entrandone in possesso si ha la legittimità di intervenire riguardo la manutenzione dei sottoservizi, delle strade e dell’illuminazione pubblica”.Una novità che potrebbe, in seguito, riguardare anche le altre lottizzazioni. Da tempo i cittadini chiedevano aiuti e interventi all’amministrazione comunale che, d’ora in poi, potrà occuparsi del quartiere.“Io sono residente a Frutti d’Oro 2 – spiega un residente, Simone Pettinao – non abbiamo problemi con l’illuminazione, bensì con le strade. Sono vecchie e malandate, alcune voragini sono molto profonde e possono dannegiare le ruote della macchina”.Tante le segnalazioni a riguardo effettuate che ora verranno prese in carico dal comune. Una svolta, insomma, per uno dei condomini più frequentati di Capoterra ma i cittadini avvertono: “Ora dalle parole vogliamo i fatti”.