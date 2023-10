Capoterra: Frongia nuovo assessore, PSd'Az sempre più lontano

A Giovanni Montis viene revocata la delega al turismo che prende in mano il primo cittadino. Novità nella giunta Garau, che, dopo la tempesta politica dei mesi scorsi, accoglie in squadra Pietro Frongia, Forza Italia. Negati quindi i due assessorati tutti al maschile richiesti dal Partito Sardo d’Azione che rimane la “spina nel fianco” per Garau, un punto interrogativo, insomma, a ogni seduta del consiglio. Massimo sostegno a Frongia che riceve gli auguri e i complimenti da parte di amici e colleghi. Non accolta con entusiasmo la notizia da parte della minoranza, Silvano Corda, capogruppo PSI: “Regna la confusione, c’è ora la conferma che i sardisti sono fuori, il sindaco farebbe bene a essere chiaro, per raggiungere la quota rosa quindi Solinas e Crocco sono fuori. Montis? La revoca della delega al turismo è stata una buona idea. Rimane assessore allo sport e spettacolo”.