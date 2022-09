Capoterra, ecco lo spettacolare parco dell’acqua a Poggio dei Pini con l’anfiteatro illuminato

Taglio del nastro a Poggio dei pini per il nuovo spettacolare parco dell’acqua. L’opera, iniziata durante la scorsa consiliatura, è costata 350mila euro, soldi regionali ottenuti con il bando Baddhe. Due anni fa, a Casteddu Online, fu l’ex assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda a presentare tutto il progetto: “Si tratta di una riqualificazione dell’area che consisterà nella realizzazione di un parco dell’acqua, dotato di giardini, di aree giochi per bambini, circondato da area verde. Sarà dotato di un piccolo anfiteatro, completamente illuminato”. Ogni dettaglio annunciato nel 202 è stato pienamente rispettato, come annuncia il presidente della società cooperativa Poggio dei Pini, Federico Onnis Cugia. “Da oggi è finalmente aperto al pubblico il Parco dell’Acqua, opera realizzata dal Comune di Capoterra in partnership con la cooperativa Poggio dei Pini. I lavori, realizzati grazie ai contributi regionali del bando Baddhe, hanno consentito di riqualificare un’area fortemente degradata all’ingresso della lottizzazione, davanti allo storico complesso Saggiante”.