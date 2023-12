Capoterra, dopo 20 anni sarà finalmente utilizzabile l’ascensore di Casa Melis

“Finalmente, anche chi ha necessità del suo utilizzo, potrà visitare il piano superiore della Casa. Valorizzare il nostro patrimonio e metterlo a vostra disposizione” spiega il sindaco Beniamino Garau. In vista dell’evento imminente di Lollas e Pratzas verrà messo in funzione l’ascensore nella Casa che ospita eventi e manifestazioni, composta da due piani e cara ai cittadini capoterresi, la notizia annunciata dal primo cittadino è stata ben accolta da tutti. In tanti, infatti, attendevano questo momento poiché, chi impossibilitato a salire e scendere le scale, non poteva visitare o partecipare agli incontri proposti e organizzati. Ora tutto cambia, e il monumento sarà accessibile anche ad anziani, fragili, bambini e disabili. Una struttura che risale al 1920, fu realizzata dal cavalier Giuseppe Melis, imprenditore agricolo e podestà. Una antica casa padronale che mantiene intatti i tratti del fascino del passato: un ampio cortile e l’ala residenziale con pareti e pavimenti colorati e impreziositi da affreschi realizzati a mano è stata donata alla comunità dall’erede Elio Melis.