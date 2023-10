Capoterra, doccia non richiesta per chi è di passaggio in via Manzoni

“Da un mese ogni settimana succede questo, ogni volta, vengono, rattoppano e siamo punto e a capo” lamentano i residenti. Un guasto che sembra proprio non cedere alla manutenzione straordinaria posta in essere dagli operai di Abbanoa: un grosso getto d’acqua fuoriesce da un tubo e raggiunge il lato opposto della via causando non pochi disagi. “Anche in via e vico del Popolo ci sono situazioni molto simili, il centro storico è interessato da guasti alla condotta idrica, il passaggio ad Abbanoa non è stato provvidenziale per Capoterra” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. “Il sindaco avrebbe quanto meno dovuto sollecitare perche fosse istituito un ufficio nel territorio”. Non solo: oltre ai disagi, una grossa quantità di acqua potabile viene sprecata, “in vico del Popolo è da almeno sei mesi che è stata segnalata la perdita”.