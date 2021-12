Capoterra, cyber bullismo e droga: gli alunni delle medie a lezione dai carabinieri

CAPOTERRA. Gli studenti delle classi terze della scuola media "Costantino Nivola" a lezione dai carabinieri sui temi della diffusione della cultura della legalità. In un seminario tenutosi nella chiesa di San Francesco per motivi di spazio in rispetto alle disposizioni anti Covid19, con docenti d'eccezione i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cagliari e dei loro colleghi della stazione di Capoterra, si è parlato di cyber bullismo, della droga fra i giovanissimi e della violenza sulle donne. L'incontro ha riscosso notevole interesse fra i giovanissimi studenti, attenti e prodighi di domande ai carabinieri sulle specifiche tematiche. L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno del dirigente scolastico Alberto Faret, della professoressa Maria Rita Cugliara e del parroco don Gianni. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna