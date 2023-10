Capoterra con Giovanni Montis sul palco di mister Universo

Anche Capoterra salirà sul palco internazionale di Mister Universo: Giovanni Montis gareggerà con la rappresentativa italiana NBFI – Natural Bodybuilding & Fitness Italy. Assessore allo Sport, noto sportivo a livello nazionale annuncia, la sua partecipazione alla competizione della “costruzione del corpo”: tra due giorni la partenza a Bucarest, Romania, dove si terrà la gara. “Dopo tanto tempo si risale su un palco Internazionale, tanta la voglia di gareggiare e soprattutto di divertirmi” spiega Montis.

“Bisogna sempre crederci, anche quando le cose non sempre vanno come le avevi immaginate. Il bodybuilding e lo sport in generale per me sono uno stile di vita”.