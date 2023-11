Capoterra, Comune e forze dell'ordine insieme contro il dilagare dei maltrattamenti in famiglia

I casi di maltrattamenti sono in aumento, “innumerevoli” li ha definiti il sindaco. Violenza di genere, domestica ha fatto scattare l’allarme e questa mattina si è tenuto un incontro tra Garau, l’Assessore alle Pari opportunità, istruzione e cultura Donatella Dessì, la presiedente della commissione consiliare Politiche Sociali e Comunitarie Silvia Cabras, assistenti sociali, psicologa del settore politiche sociali e il comandante dei carabinieri. “Abbiamo affrontato il tema allarmante da diversi punti di vista: sociale, sanitario, burocratico, legale”.

Diverse le azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno, la prevenzione e la sensibilizzazione rimangono, forse, quelle più efficaci affinché non si verifichino situazioni e dinamiche che potrebbero rivelarsi fatali. La cronaca ogni giorno purtroppo casi di violenza fisica che è solo l’apice di un enigmatico gioco perverso psicologico che l’aguzzino pone in atto contro la vittima. Cadere in questo circolo vizioso è un attimo: uscirne è veramente difficile. Ecco perché sensibilizzare sull’argomento, partendo dai giovani, è necessario affinché venga smontata la tesi della prevalenza soggettiva attraverso la violenza fisica e psicologica. Non solo: “Ricordo che è necessario denunciare qualsiasi forma di violenza a cui si assiste o di cui si è a conoscenza. Utilizzate anche i mezzi social come messenger o simili” raccomanda Garau.