Capoterra, cani di grossa taglia tentano di aggredire un cagnetto con il suo padrone

“Attenzione se uscite a passeggio con il vostro cane, ma soprattutto nessun cane dovrebbe essere lasciato libero di vagare in giro, soprattutto se appartengono a determinate razze”, avverte una cittadina. È accaduto nella zona di via Cagliari e a raccontare l’accaduto è la fidanzata del giovane che ha prestato aiuto a chi si è trovato nella traiettoria di “2 pitbull maschi, liberi, uno pezzato bianco e marrone, il secondo tigrato.

Stavano per ammazzare un bulldog francese di un ragazzo a passeggio sfortunatamente proprio in quella via, il mio compagno è arrivato giusto in tempo e li ha bloccati mentre correvano verso il cagnetto, il ragazzo con il bulldog sono saliti in macchina del mio compagno e gli ha dato un passaggio verso casa sua.

Più di quello non ha potuto fare anche perché andava a lavoro, oltre ad aver avvertito i carabinieri che sono andati a controllare”. Una segnalazione effettuata anche sui social dove si sono susseguiti decine di commenti, alcuni dei quali hanno confermato la presenza degli animali a spasso per le vie del centro abitato. Cresce anche la preoccupazione dopo quanto accaduto: “Io esco con la mia cagnolina e il mio bambino di 3 mesi nella fascia.

Se dovessi incontrare questi cani oppure quel pastore tedesco che gira da qualche giorno incustodito, che mano mi dovrei dare se aggrediscono la mia cagnolina?

È una situazione insostenibile, vergognosa. Non se ne può più di vedere cani liberi per tutta Capoterra” esprime una residente. Tanti, troppi, insomma, a detta dei cittadini, i cani che vagabondano per la città contro ogni buon senso e le norme imposte dalle istituzioni che invitano, per l’incolumità delle persone e degli stessi animali, ad accompagnare i cani durante le ore dedicate alle passeggiate giornaliere.