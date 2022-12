Capoterra, borse di studio per i figli di famiglie bisognose: “Devono avere la media dell’8”

Borse di studio agli studenti meritevoli di Capoterra, passa in Consiglio comunale all’unanimità la proposta che premia i ragazzi capoterresi. Capaci ed encomiabili ma appartenenti a famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche: il comune interviene, quindi, con un contributo al fine di favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo e la prosecuzione degli studi di istruzione secondaria superiore. Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è indetto con atto del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. In esso saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso nonché il termine della presentazione delle domande. Il bando è pubblicato all’albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune per quaranta giorni. Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli che frequentano nei corsi diurni le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, comprese quelle paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare, relativo all’anno precedente alla richiesta, non sia superiore a all’importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. A parità di merito sono privilegiati gli studenti le cui famiglie detengono un reddito ISEE inferiore. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della scuola superiore di II grado o artistica statale conseguendo la media minima finale di almeno 8 senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, le materie facoltative) oppure che abbiano conseguito nel precedente anno di riferimento un voto di diploma non inferiore a 80/100. Non sono ammessi al concorso gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie, gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi, quelli iscritti ai corsi serali e coloro che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 9.