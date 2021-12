Un ordigno bellico inesploso della seconda guerra mondiale, verosimilmente un proiettile d’artiglieria del calibro di 90 mm, è stato rinvenuto nella lottizzazione Poggio dei Pini, sulla strada 65 (Rione Santa Barbara). Lo annuncia su Facebook il consigliere Psd’Az Franco Magi. La Prefettura di Cagliari ha immediatamente e con urgenza chiesto l’intervento del 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer per procedere alla rimozione e bonifica dell’ordigno, nonché richiesto alla struttura militare operante di voler comunicare le caratteristiche dell’intervento e la data di svolgimento delle operazioni di disinnesco. La Prefettura ha inoltre richiesto congiuntamente al Comando dei Carabinieri di Capoterra ed alla Polizia locale il tempestivo isolamento e la messa in sicurezza del sito, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

