Capoterra, auto fuori strada e traffico bloccato nella statale 195: una donna incastrata tra le lamiere

Capoterra – Auto fuori strada e traffico bloccato nella statale 195: lunghe code per un sinistro accaduto questo pomeriggio, sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco. Tutti fermi in coda, la 195 momentaneamente si può percorrere a senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso. Da quanto si apprende due automobili sono coinvolte in questo ennesimo incidente stradale all’altezza della rotonda di Macchiareddu. Un ferito è certo, si tratterebbe di una donna che è rimasta incastrata tra le lamiere.