Capoterra, aula deserta e consiglio comunale rinviato

Aula deserta e consiglio comunale rinviato: ieri sera solo parte della minoranza si è presentata in aula per votare la sfiducia al presidente del consiglio e rumors insistenti attribuiscono la causa a un battibecco in maggioranza “poiché pare che la delega del vicesindaco debba essere assegnata al fratello del presidente Solinas” dichiara Silvano Corda. Alle 18 erano presenti solo pochi partecipanti all’appello per la seduta richiesta dal sindaco Garau durante la quale, oltre alla votazione per la sfiducia del presidente del consiglio, si sarebbe dovuto discutere anche su altri ordini del giorno. “Ci sono malumori in maggioranza – spiega anche il presidente della commissione vigilanza Corda – questa è l’ennesima figuraccia che propone ai cittadini di Capoterra il sindaco Garau, se non ha i numeri per governare che se ne vada a casa e si ritorni alle elezioni, perché non è la prima volta che mancano i numeri all’interno di questa maggioranza. Vi è un conflitto e a quanto pare vorrebbero fare vice sindaco il fratello del presidente Christian Solinas e molti non sono d’accordo perché devono togliere la delega all’attuale incaricata”. Giochi di poltrone, quindi, dietro alla mancata seduta del consiglio comunale? Il sindaco Beniamino Garau aveva sempre smentito che la sua coalizione traballasse e che erano uniti più che mai al fine di ben governare la cittadina e sino alla fine del mandato.