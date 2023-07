Capoterra, anziano vive e dorme in un'auto davanti al mare: "Va aiutato e tutelato"

Capoterra – Vive, mangia e dorme in macchina da mesi presso la Maddalena spiaggia, richiesto l’intervento di “una pattuglia per gli accertamenti del veicolo usato come alloggio abusivo” dal presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. Una situazione nota da anni, quella di L.D., già in passato un cittadino serramannese ha vissuto in auto per diverso tempo nei parcheggi innanzi alla spiaggia. Gli interventi da parte delle istituzioni locali, in sinergia con quelle del centro del Medio Campidano, avevano convinto l’uomo a tornare al suo paese ma, qualche tempo fa, si è accampato nuovamente negli spazi riservati alla sosta della spiaggia “privi dei servizi igienici essenziali”. Con sensibilità e rispetto verso chi, per scelta e non per necessità, ha optato verso questo percorso di vita, viene affrontata la questione che merita di essere risolta definitivamente. È di ieri infatti l’intervento di Corda che, attraverso una pec indirizzata al Comune, chiede la verifica della situazione: il gran caldo, l’assenza dei servizi basilari sono alcuni degli aspetti più importanti da prendere in considerazione al fine di garantire decoro e salute soprattutto per l’uomo che ha trasformato la sua automobile in casa.

Sacchi, panni e immondizia abbondano, le cinque porte non sono sufficienti per ospitare la quotidianità di un essere umano che, nonostante la sua volontà, non ha le minime garanzie per assicurarsi un trascorrere del tempo dignitoso. “Si spera in un intervento tempestivo e risolutivo da parte del Comune, prima di tutto per tutelare la salute dell’uomo”.