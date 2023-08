Capoterra, ansia per un 77enne che vive in auto: "È stato ricoverato per un intervento chirurgico"

Capoterra – Viveva in macchina da mesi, parcheggiata a la Maddalena spiaggia, per L. D., serramannese, è stato necessario il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico. Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera: “Abbiamo coinvolto subito la nostra area sociale. Ci stiamo occupando del nostro compaesano, pur consapevoli che è una situazione particolare e delicata. Non faremo mancare il nostro sostegno”. Del caso si era occupato anche il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che aveva sollecitato le autorità di competenza locali al fine di intervento rapido: “Il gran caldo, l’assenza dei servizi basilari sono alcuni degli aspetti più importanti da prendere in considerazione per garantire decoro e salute soprattutto per l’uomo che ha trasformato la sua automobile in casa” aveva specificato Corda un mese fa.

Nel frattempo il settantasettenne ha continuato a trascorrere le sue giornate in macchina, il caldo torrido delle scorse settimane lo ha ovviamente provato sino all’epilogo, ossia il ricovero in ospedale avvenuto circa una settimana fa. Una scelta di vita, una situazione ben nota da anni, gli interventi da parte delle istituzioni locali, in sinergia con quelle del centro del Medio Campidano, avevano convinto l’uomo a tornare al suo paese ma, qualche tempo fa, si è accampato nuovamente negli spazi riservati alla sosta della spiaggia “privi dei servizi igienici essenziali”. Con sensibilità e rispetto verso chi, per scelta e non per necessità, ha optato verso questo percorso di vita, viene affrontata la questione che merita di essere risolta definitivamente.