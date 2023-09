Capoterra – Allarme per la pineta della comunità montana, “tanti alberi tagliati” ma il sindaco Garau rassicura: “Si tratta di un progetto regionale, siamo andati a verificare dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e l’ente preposto ci ha detto che è tutto regolare”. Non sono passati inosservati i maestosi alberi della pineta, che ogni giorno è frequentata da numerosi cittadini in cerca di un luogo salubre dove poter camminare e passeggiare, nettamente tagliati, rasi al suolo: “Stanno distruggendo la pineta” è l’appello lanciato alle istituzioni e raccolto dal presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. Il sindaco Beniamino Garau però spiega: “È un progetto regionale per formare nuovi operatori di Forestas quindi è seguito interamente dalla Regione Sardegna e dalla forestale”. Il taglio programmato degli alberi, quindi, “è seguito da persone che hanno competenza nel settore. Siamo stati comunque lì dopo aver ricevuto delle segnalazioni la settimana scorsa, circa dieci giorni fa, insieme alla polizia locale e abbiamo verificato, in concerto con la forestale, che tutto ciò che si stava mettendo in atto era assolutamente, a detta della Forestale, regolare, secondo il progetto che doveva essere attuato. Noi abbiamo soltanto autorizzato, concesso l’area ma il progetto non è comunale”. Cittadini scrupolosi e attenti al proprio territorio, “è giusto che si preoccupino e segnalino, il nostro intervento e le verifiche ci sono state”.