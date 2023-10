Capoterra, allarme canali: "Coperti da detriti e da una folta vegetazione"

I canali S’Acqua de Tommasu, quartiere Santa Rosa, canale Baccu Tinghinu, sono i passaggi di guardia più importanti che attraversano il centro abitato. La folta vegetazione è presente un po’ ovunque e potrebbe costituire un vero e proprio pericolo in caso di piogge eccezionali come, purtroppo, già avvenuto in passato. Da qui, l’esigenza da parte del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda di chiedere alle autorità competenti un intervento immediato: “C’è l’urgenza che l’assessore all’ambiente si attivi e predisponga con urgenza un piano straordinario di messa in sicurezza dei canali, si evidenzia la necessità di disboscare e rimuovere una quantità elevata dì detriti.

I lavori sono di estrema urgenza invito sindaco e assessore a predisporre un piano urgente prima che sia troppo tardi”.