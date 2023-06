Capoterra, 52enne trovato morto in casa con la mascella spaccata: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio preterintenzionale per Fabio Garavelli, informatico di 52 anni trovato morto nella sua abitazione di Torre degli Ulivi. Dopo una primissima verifica dei carabinieri che aveva fatto propendere per morte naturale, i rilievi eseguiti sul corpo hanno portato la Procura ad accendere i fari e aprire una inchiesta. A insospettire una mascella, spaccata e, stando a quanto avrebbe raccontato l’uomo qualche giorno fa ad alcuni amici, dovuta ad una aggressione subìta con una chiave inglese. Come riporta L’Unione Sarda, il medico legale è Nicola Nioi.

Sarà lui, subito dopo il weekend, ad analizzare il cadavere e stilare un dettagliato rapporto da spedire al pm, che a quel punto avrà in mano tutti gli elementi utili per decidere se proseguire o meno con le indagini.