Casa Melis riprodotta con 20 mila mattoncini Lego: presentata ufficialmente l’opera realizzata da Maurizio Lampis e donata al Comune. 100 giorni per innalzare il monumento simbolo della città, curata nei minimi particolari “un’opera davvero eccezionale” esprime la Pro Loco. Nessun software o programma è stato utilizzato per realizzare l’antica struttura della “belle èpoque” locale che si erge maestosa nell’area del centro storico, stupenda nelle linee e nella magnificenza delle decorazioni, in perfetto stile Liberty, che impreziosiscono la facciata. L’inaugurazione è avvenuta ieri sera e si aggiunge agli altri monumenti riprodotti dall’artista e apprezzati in tutta Italia.