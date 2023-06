Capoterra, 10 panchine colorate per altrettante tematiche

II 30 giugno alle ore 20 in piazza Sardegna, con la manifestazione “Coloriamo una Panchina”, verrà inaugurata la Piazza delle Panchine Colorate.

L’evento proposto dalla Commissaria Alice Dessi e subito condiviso dalla Vicepresidente Francesca Trois e dall’intera Commissione presieduta da Silvia Cabras nasce con il proposito di lasciare un segno tangibile dell’impegno nel voler combattere certe piaghe e sensibilizzare riguardo tematiche importanti. Tante le panchine che coloreranno la piazza ad iniziare da quella rosa: “È quella che più mi sta a cuore, volevo ricordare tutte le donne che hanno perso la battaglia contro il cancro, come mia mamma all’età di 43 anni, e sensibilizzare le donne alla prevenzione” spiega Alice Dessì. Anche la scelta della panchina bianca “è stata fortemente voluta da me, per ricordare le vittime del territorio cadute sul lavoro Fausto Piano e Carlo Manca”.

“Abbiamo pensato di realizzare la piazza delle Panchine Colorate in una zona molto frequentata di Capoterra dove tanti cittadini passano il loro tempo” dichiara Francesca Trois. “Le panchine non devono essere solo delle “sedute” ma devono rappresentare anche un momento di riflessione. Ogni componente della Commissione descriverà il significato del colore assegnato a ciascuna panchina. La mia, quella arancione, sarà dedicata a tutte le persone affette da Sclerosi Multipla, malattia che ormai fa parte della mia vita come in quella di tanti altri concittadini” aggiunge la Vicepresidente.

Immancabile la panchina rossa (vittime di femminicidio), blu (bullismo), azzurra (autismo), lilla (disturbi alimentari), gialla (endometriosi), viola (simbolo d’impegno a portare avanti buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio) e arcobaleno (omofobia), oltre a quelli già citati questi i colori che arricchiranno la piazza.

Tante le Associazioni che parteciperanno alla manifestazione.