Sfruttava otto lavoratori stranieri nella sua azienda agricola, pagandoli circa 4 euro l'ora, tutti senza contratto e alcuni ospitati in una struttura sporca e fatiscente. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Quartu sant'Elena e del Nucleo Ispettorato del lavoro impegnati in una indagine sul caporalato. Arrestato Daniele Porcu, 59 anni, imprenditore agricolo che opera nella zona di Sestu, in località in località "Sa Mandara". L'uomo è finito agli arrestati domiciliari e dopo la convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Dovrà anche pagare sanzioni per 80mila euro.

Le indagini dei militari dell'Arma sono scattate alcune settimane fa. Da un'attività informativa è emersa l'ipotesi che in quell'azienda agricola venissero impiegati lavoratori irregolari. I militari si sono appostati in zona e alcuni giorni fa è scattato il blitz. All'interno dell'azienda agricola sono stati individuati otto lavoratori privi di contratto, tutti cittadini extracomunitari del Senegal, Mali e Ghana, con il permesso di soggiorno scaduto. Alcuni di loro vivevano in un ambiente sporco e fatiscente accanto al luogo in cui lavoravano.

L'imprenditore agricolo è accusato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", "emersione di attività di lavoro irregolare".



