Le “Sebadas Mucadores” sono diventate un marchio registrato: l’arte della lavorazione sarda è pronta a sbarcare nel mercato nazionale e internazionale.

Un successo quello di Luca Floris, 50 anni, nuorese doc, dipendente di una azienda floreale per lavoro ma ben più conosciuto come uno dei più bravi maestri nella lavorazione delle specialità del centro Sardegna. Da su filindeu ai culurgionis si diletta in cucina da anni grazie alla bravura e all’amore ereditate dalla mamma. Un’arte quella che dal nuorese spopola non solo in tutta l’isola, bensì è conosciuta e apprezzata anche oltre mare. Lavorazioni particolari, antichi segreti che si tramandano di generazione in generazione e che, di certo, non si possono trovare sui libri di cucina. Grazie ai social, le foto pubblicate da Floris delle prelibatezze da lui realizzate, senza volerlo e tanto meno esserne cosciente, sono diventate virali sino a richiamare l’attenzione dei grandi chef stellati e delle tv nazionali ed estere. Ed è così che, passo dopo passo, è arrivato al successo e la decisione di registrare presso la C.C.I.A.A. il marchio “Sebadas Mucadores” uno dei suoi capolavori.

“Un passo importante a cui tenevo e tengo in maniera particolare perché è l’anello, la fede che mi tiene legato a mia madre. Una lavorazione che devo a lei e alla quale ho voluto dare un nome che fosse solo suo” spiega Floris.

Gli ingredienti sono quelli autentici e caratteristici del nuorese ma ciò che rende ancor più speciale l’opera è il ricamo della pasta: la forma è quella dello scialle in cotone stampato e riccioli e fiori adornano la prelibatezza culinaria.

Un sogno che si avvera, insomma, che, con grande umiltà, dote che caratterizza Floris, quasi sussurra a bassa voce, senza cercare clamore, ma che merita la giusta attenzione poiché è un successo tutto “made in Sardinia” che genera orgoglio. Il futuro ormai è segnato: ultimate le pratiche burocratiche è intenzione di Floris aprire un laboratorio con la figlia Teresa per vendere le specialità, poiché sono già tantissime le richieste pervenute. “Una passione che andrà avanti in memoria di mia madre che mi ha insegnato i trucchi del mestiere alla quale dedico ogni pensiero e successo raggiunto”.

