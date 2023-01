Capodanno:in tanti su litorale Cagliari e primi tuffi del 2023 - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GEN - Dopo la fitta nebbia della notte, splende il sole su Cagliari e il clima primaverile ha spinto tantissime persone a godersi una passeggiata al mare nella vicina spiaggia del Poetto.

Qualcuno ne ha approfittato anche per fare il primo bagno del 2023, ma da queste parti non è una novità. L'anno appena terminato è stato tra i più caldi di sempre e anche a dicembre, con una temperatura massima costante sui 20 gradi, il Poetto ha visto tantissime persone continuare a prendere la tintarella e fare un tuffo in acqua, non così fredda come capita generalmente d'inverno.

Tanti residenti, ma anche turisti, invece, hanno preferito recarsi nel centro storico, per una passeggiata tra le mura antiche di Castello, la Marina e Stampace, davanti al porto, dove ieri notte è stato un trionfo il concerto di Blanco, che ha attirato in città oltre 30mila persone, la maggior parte giovanissimi, molti dei quali si erano sistemati sotto il palco già dalle prime ore del mattino del 31 dicembre. (ANSA).



