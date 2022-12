Oristano

Due appuntamenti a partire dalle 22,30

Ultimi preparativi in città in vista dei festeggiamenti per il Capodanno 2023 organizzati dall’amministrazione comunale di Oristano.

Il clou della serata sarà il concerto di Emis Killa: il noto rapper lombardo sarà in piazza Eleonora subito dopo lo scoccare della mezzanotte. In programma anche altre due feste, una in piazza Corrias e l’altra in piazza Eleonora, entrambe dalle 22.30.

Venerdì, 30 dicembre 2022

