Capodanno ad Alghero con Max Pezzali e un mese di eventi - Sardegna

Un mese di appuntamenti, spettacoli, animazioni e i concerti di Lazza e Max Pezzali per i festeggiamenti del Capodanno ad Alghero. Un programma realizzato in collaborazione tra il Comune e la Fondazione Alghero, presentato dal sindaco Mario Conoci e dal presidente della Fondazione Andrea Delogu, con l'assessore al Turismo, Alessandro Cocco, e il direttore della Sella & Mosca, Giovanni Pinna.

Gli eventi si apriranno l'8 dicembre con l'apertura del Villaggio di Natale, l'accensione dell'albero in piazza Porta Terra e il concerto itinerante della banda musicale Dalerci per le vie del centro storico. E poi a seguire manifestazioni sportive con il 4/o Challenge Riviera del Corallo, spettacoli teatrali, danza, esposizioni artistiche e artigianali, intrattenimento per i bambini, concerti. Tutto con grandi artisti come l'Orchestra di Piazza Vittorio (18 dicembre), i Tenores di Bitti (il 22), Fabio Concato (il 22 e 23 dicembre), Franca Masu (5 gennaio), gli aperitivi musicali a cura di Sella & Mosca.

Ancora il concerto di Natale il 15 dicembre a Lo Quarter, la premiazione di "Alghero Premio Donna" al Teatro. Il clou del programma saranno i concerti di Lazza il 30 dicembre e quello di Max Pezzali la notte di San Silvestro, nel piazzale della Pace. Per poi chiudere il cartellone il 7 gennaio con il concerto di Filippo Graziani e l'8 con lo spettacolo di Stefano Massini.





RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna