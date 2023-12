Capodanno a numero chiuso a Cagliari, boom di richieste per il concerto di Mengoni: 12mila in poche ore

Sono dodicimila i ticket assegnati per il concerto di Capodanno alla Fiera. Sul palco la rockstar Marco Mengoni. Il nome sta catturando l’interesse di numerosi fans che hanno preso d’assalto il sito del box office che nel primo pomeriggio è andato anche in tilt. Dopo l’assestamento. Il link diretto per la richiesta dei pass per il Concerto di Capodanno di Marco Mengoni è accessibile dalle 14 di oggi. L’accesso all’Area Evento del Capodanno di Cagliari 2024 è consentito esclusivamente al personale autorizzato dall’organizzatore e agli spettatori in possesso di titoli d’accesso regolarmente emessi dal circuito ufficiale di vendita Box Office Sardegna, prenotati esclusivamente online tramite il sito https://www.boxofficesardegna.it/ . In ogni pass rilasciato verrà indicato il varco di ingresso dal quale sarà possibile accedere. Ogni spettatore dovrà esibire il pass nominativo e un documento di identità. Il tagliando è personale e non cedibile. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 pass compreso il proprio.

Verrà allestita una apposita area riservata ai portatori di disabilità motoria, muniti di pass per sé e per gli eventuali accompagnatori. A garanzia del buon andamento delle registrazioni e della piena accessibilità informatica, verranno rese disponibili anche tranche successive di pass dalle 16 di domani mercoledì 20 dicembre 2023.