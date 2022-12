Capodanno a Castelsardo con Jimmy Sax e dj set - Sardegna

Sarà un fine settimana di Capodanno tutto da ballare quello in programma il 30 e 31 dicembre a Castelsardo. Per festeggiare l'arrivo del 2023 nel borgo dei Doria la musica nella piazza centrale inizierà la sera del 30, con i Dj Andrea Satta, Mirko Serra, Federico Sechi Dj e Federico Bonetti che apriranno la serata per scaldare il pubblico alla guest star della serata: Jimmy Sax, sassofonista di fama mondiale. Un fenomeno nato sul web ma che si è imposto, in breve tempo, sulla scena internazionale di Miami, Dubai, Parigi, Monaco, New Delhi, Capri.

La notte di San Silvestro aprirà la serata, la musica del Dj Fabrizio Ferrari, direttamente da RTL 102.5, che scandirà anche il countdown della mezzanotte quando, dalle mura del Castello dei Doria partirà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi artificiali. Dai primi minuti del nuovo anno il palco sarà tutto per Dj Andrea Zelletta, salito alla ribalta prima nel mondo della moda calcando passerelle più prestigiose, da Dolce & Gabbana, ad Armani, a Richmond, a Bikkembergs, a Guess, per poi conquistare il grande pubblico come tronista di Uomini e donne, e poi con il Grande Fratello vip.

"La formula di proporre più serate si è già rivelata vincente in passato e la riproponiamo anche quest'anno - sottolinea l'assessora al Turismo, Valeria Sini - siamo certi che gli artisti che abbiamo scelto offriranno uno spettacolo divertente e di qualità".



