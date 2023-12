Capodanno a Cagliari, pass gratuiti per il concerto di Mengoni dal 18 dicembre: “Troppo tardi e addio ai turisti”

Fans in attesa di conquistare il ticket gratuito per lo show alla Fiera. Il sindaco in consiglio comunale: “L’accesso al concerto sarà garantito tramite un biglietto gratis che sarà messo a disposizione su piattaforme web da alcune società che si occupano di attività di questo tipo”. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni

I pass per il concerto di Marco Mengoni del 31 dicembre alla Fiera? Solo dopo venerdì 15. Il click day potrebbe partire lunedì 18 dicembre. “L’accesso al concerto sarà garantito tramite un ticket gratuito che sarà messo a disposizione su piattaforme web da alcune società che si occupano di attività di questo tipo. Questo solo per motivi di sicurezza e ordine pubblico”, ha sottolineato in aula il primo cittadino Paolo Truzzu che ha fatto il punto sullo show di san Silvestro dopo la conferenza di stamattina.

In aula si è scatenato il dibattito. “Troppi ritardi nelle decisioni”, ha accusato Matteo Massa, Progressisti, “eppure il Capodanno tutti gli anni. I pass saranno disponibili dopo il 15 dicembre e questo crea un problema nei confronti dell’attrazione turistica. Come è possibile organizzare tutto in pochi giorni. Altre città invece hanno programmato per tempo”.

“Ad Alghero e Olbia non ci sono state tutte queste polemiche sui fondi”, replica Antonello Floris, capogruppo Fdi, “il denaro produrrà indotto per tutta la città. È uno spettacolo per tutta la città e per l’hinterland”.

“La spesa di 688mila euro è una delle cifre più basse che si spende in Sardegna per il concerto di capodanno”, ha ricordato Truzzu.

Il sindaco ha poi spiegato perché la scelta della location è ricaduta sulla Fiera. “Il motivo è legato della sicurezza pubblica”, sia sotto il profilo della capienza dello spazio, “più ampio rispetto a quello di piazza Dei Centomila, inizialmente ipotizzato quando ancora non si sapeva quale sarebbe stato il cantante, capace di accogliere al massimo 13mila persone”, che dei costi perché, conti alla mano, “sarebbero aumentati di circa 100mila euro”.

I fans di Mengoni sono già a caccia del biglietto e non vogliono perdere l’opportunità, ma dovranno attendere ancora qualche giorno. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.