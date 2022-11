Poi 2 ambulanze medicalizzate con equipaggio, 8 ambulanze non medicalizzate con equipaggio, 16 soccorritori a piedi, muniti di defibrillatore e zaino primo soccorso. Più un punto medico avanzato di soccorso, con medico e infermiere e un operatore adeguatamente formato per la gestione delle emergenze che sarà operativo dalle ore 19 circa del 31 dicembre 2022 e fino alla conclusione dello spettacolo. Saranno installati almeno 60 servizi igienici chimici.

Saranno sistemate 100 barriere antipanico e 380 transenne normali di circa 2 m, per una lunghezza complessiva di circa 760 metri lineari, contando tra queste quelle necessarie alla formazione dei blocchi di transenne per le barriere di chiusura di varchi. Verranno poi sistemate 18 barriere antiauto, anche con l’utilizzo di mezzi pesanti, nei siti che saranno indicati dall’amministrazione.

Concerto di Blanco a Capodanno. Palco tra via Roma e il largo Carlo Felice. E il Comune si prepara ad accogliere in città 20 mila persone. Il Comune si muove e affida il servizio di organizzazione della safety e della sicurezza dei siti dove si svolgerà lo spettacolo.

