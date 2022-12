Capodanno 2023, si riaccende la festa: Blanco a Cagliari, Emma a Olbia e Max Pezzali ad Alghero

Blanco a Cagliari nel megapalco tra via Roma e il Largo Carlo Felice, Emma Marrone al molo Brin di Olbia, Max Pezzali ad Alghero ed Emis Killa a Oristano. Eccolo il poker di star musicali, tutte italiane, per i principali capodanni sardi. Sono attesa decine di migliaia di persone, solo nel capoluogo sardo oltre ventimila, per brindare tutti insieme al 2023. Le temperature aiuteranno, tra i dieci e i dodici gradi previsti allo scoccare della mezzanotte, i controlli delle forze dell’ordine saranno serrati per evitare qualunque tipo di problema. Tanti eventi per tutti i gusti e le orecchie, a due anni di distanza dal primo triste San Silvestro in compagnia del Covid il virus c’è ancora ma la preoccupazione, Cina permettendo, è calata al pari dei contagi italiani. Tutti gli spettacoli partiranno a metà serata: Blanco suonerà dalle 22:40 a mezzanotte, per sparire dal palco subito dopo il brindisi, stesso discorso per Emma ad Olbia, Pezzali ad Alghero ed Emis Killa nella città di Eleonora. Due ore, tempo medio, di spettacolo per ogni artista, con le piazze che si rianimano e tanti sardi pronti a farsi gli auguri ammirando il cielo e i fuochi artificiali.